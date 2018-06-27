Программа Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре на 27 июня

124

На сцене выступят группы «Джаз Свей», «Джой Бэнд» и духовой квартет.На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерывах между ними гостей Фанфеста развлекут музыкальной программой.В 18.00 начнется эфир из Екатеринбурга, где в борьбу вступят сборные Мексики и Швеции.С 19.50 часов – программа с участием групп «Джаз Свей», «Джой Бэнд» и духового квартета.В 22.00 стартует игра Сербия – Бразилия. Команды этих стран выйдут на поле в Москве. С23.50 до 0.45 – диджей-сет, сообщает пресс-служба облправительства.