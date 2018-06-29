Программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Самаре на 1 июля

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Выступят группы NeZabava, «Балаlike», «То4ка Тире» и «Кирилл да Марья шоу».На гигантском экране будут транслировать два футбольных матча. В перерыве между ними – развлекательная программа.В 18.00 начнется эфир из Москвы, где в борьбу вступят сборные Испании и России.С 20.10 – выступление групп Fernandez Band и «Куйбышев».В 22.00 стартует игра Хорватия – Дания. Команды этих стран выйдут на поле в Нижнем Новгороде.С 23.50 – диджей-сет, который продлится до 0.45, передает пресс-служба облправительства.