Профессор Политеха выпустил очередной художественно-документальный роман «Сага о первооткрывателях»

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Идея произведения родилась в 2012 году, когда писатель узнал о знаменитом советском геологе, первооткрывателе золотых месторождений Колымского края, Герое Социалистического Труда Валентине Цареградском. Описывая судьбу искателя золота, автор знакомит читателей и с другими первооткрывателями месторождений полезных ископаемых в СССР.«Александр Станиславович всю жизнь делает открытия и тут же стремится поделиться ими. Будь то открытия научные и производственные, литературные или открытия в судьбах людей. И, наверное, книгу о первооткрывателях должен был написать именно он, потому что Малиновский и его герои близки по духу», ‒ отметил секретарь Правления Союза писателей России Александр Громов.Александр Малиновский ‒ доктор технических наук, профессор Самарского политеха, заслуженный изобретатель России, заслуженный инженер России, академик Российской инженерной академии, член Союза писателей России. Он является автором более 20 книг и лауреатом четырех всероссийских литературных премий.«За всю жизнь у меня набралось около 26 изобретений, связанных с технологией производства фенола, ацетона, полиэтилена и многого другого. Наши разработки не имели аналогов в мире, ‒ говорит Малиновский. ‒ А за литературные труды я получил несколько всероссийских и международных премий. Самая главная для меня ‒ премия «Русская повесть».Большую часть своей жизни профессор посвятил поиску работ удивительного утевского иконописца Григория Журавлева ‒ безногого и безрукого от рождения. Год назад вышло пятое издание книги Малиновского «Радостная встреча». Каждая страница «журавлевской темы» ‒ итог колоссальной работы в столичных и местных архивах по воссозданию обстоятельств жизни народного художника. В настоящее время благодаря Александру Малиновскому известно около 100 икон Журавлева, сообщает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ