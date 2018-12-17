Профессор Евгения Трещева: "Мне говорили: если бы я уволилась, то и не было бы никакого уголовного дела"
17 декабря 2018 22:57
161
- Как вы восприняли предъявленное вам обвинение?
- Восприняла со стыдом за наши правоохранительные органы. Ну, конечно же, я за себя очень сильно переживала, даже угодила в госпиталь, потом в неврологический стационар, долго болела.
В стационаре следователь из Следственного комитета и предъявил мне обвинение в фальсификации официального документа и должностном подлоге. Ну, спасибо адвокату, хоть не в день юбилея, как они планировали.
Так органы квалифицировали мою подпись в табеле рабочего времени сотрудников кафедры, где не было отмечено, что я выезжала за границу на лечение. Дескать, на рабочем месте не была, а зарплату за эти 12 дней получила, следовательно, совершила подлог.
- Даже не просто прогул?
- Да. Хотя в эти дни у меня не было занятий со студентами, не было заседаний кафедры, то есть я ничего и не могла прогулять. Заниматься же подготовкой научных статей, чтением и рецензированием диссертационных работ я и во время лечения не прекращала ни на день. Это обычные и постоянные профессорские занятия, которыми я занимаюсь все время, где бы ни находилась. Ручка, блокнот и компьютер всегда со мной.
Лечение же в марте этого года мне было необходимо, чтобы нормально доработать до конца учебного года и дать студентам весь необходимый материал.
Абсурдность такого обвинения понятна многим, надеюсь, и самим правоохранителям. Но, может быть, они сами не совсем принадлежат себе.
- Отношения с коллегами по вузу после этого изменились?
- Коллеги меня поддерживают. Ректор не высказывал мне никаких претензий, не видел никакого прогула, потому что знает специфику нашего труда, да, честно говоря, и "профессора на дороге не валяются".
Ученый совет университета тайным голосованием вновь избрал меня профессором кафедры на следующие пять лет. А студенты на днях довели меня до слез - по окончании курса лекций преподнесли мне букет цветов, я была так растрогана…
- Вы как юрист в чем видите слабость обвинения, выдвинутого против вас предварительным следствием?
- Как известно, в преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"), которую мне недавно дополнительно "прилепили" к ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), непременно должен быть потерпевший и его заявление о причиненном ему ущербе. От меня скрывают, кто же этот потерпевший, если у университета ко мне нет и не может быть никаких претензий.
Мне следователь туманно говорит, что "поступил сигнал". Видимо, это надо понимать как чей-то донос?
Во-вторых, мне платят жалование не за присутствие на рабочем месте, а за прочитанные лекции, проведенные занятия. И тут я полностью подчиняюсь расписанию и не пропустила и даже не передвинула ни одной минуты.
А где и когда мне следует заниматься научной работой, продумыванием своих статей, их написанием, подготовкой к лекциям, ни законодатель, ни внутренние документы университета не регламентируют: это же творческая деятельность.
Имею право даже ночью, даже во сне, как Менделеев, или в ванной, как Архимед, думать над совершенствованием гражданского и арбитражного процесса - лишь бы был результат. И тут звание профессора, мои многочисленные научные работы, монографии говорят сами за себя.
- Следователь этого не понимает?
- Это у следователя есть свой кабинет как рабочее место и рабочий день с 9 до 6, а у преподавателя своего кабинета нет, и его рабочее место и время - это лекционная по расписанию, а в остальном - это свободная профессия, что означает, конечно же, не отдых, а труд, но не привязанный к конкретному месту. Профессура в России пока еще никогда не была крепостной, да и никогда не станет, как бы кто этого ни возжелал.
А табель рабочего времени, который следствие называет официальным документом, на кафедре заполняют для того, чтобы в бухгалтерии знали, кто из сотрудников в отпуске, кто взял больничный лист и не может вести занятия... В других организациях, наверное, в клеточках табеля отмечают время, проведенное на рабочем месте, но не в университете. У нас в клеточках даже галочек не ставят, не то что часов.
Еще следователь на полном серьезе утверждает, что, уехав за границу, я не могла исполнять обязанности руководителя кафедры, точнее, следить за пожарной безопасностью. Скажите, ну что я понимаю в пожарной безопасности?! Я же юрист, у меня нет технического образования. Я же женщина, в конце концов…
Для такой работы существуют административно-хозяйственные работники с соответствующим образованием. Им ведь сподручнее следить за незагромождением запасных выходов, чем научно-преподавательскому составу. А по моему указанию методист всегда на кафедре перед уходом выключала свет и компьютеры, чтоб никто не сгорел на работе.
Неужели я, профессор, как вахтер, должна сидеть на кафедре и следить, чтобы университет никто не поджег?
Насчет руководства кафедрой, за которое работодатель оплачивает мне пять часов в месяц, я хочу сказать, что за почти 30 лет моего заведования ее функционирование было мной так отлажено и доведено до совершенства, что все работает как часы, и сама кафедра в бытность моего руководства являлась лучшей среди всех кафедр юрфака и одной из лучших, по оценке ректора, среди 91 кафедры всего объединенного университета. Ну а на случай чего у меня всегда при себе и сотовый телефон, и интернет, и скайп, и электронная почта.
- Кем и зачем, по вашему мнению, на самом деле инициировано это странное уголовное дело?
- Заместитель ректора, бывший вице-губернатор при Меркушкине - Дмитрий Евгеньевич Овчинников - прилюдно на заседании кафедры буквально сказал мне, что у меня был выбор: "Ждали реакцию. Реакции не дождались. Передали материалы в те службы, у которых по формальным поводам есть возможность задавать неудобные вопросы. Вот и все". То есть ждали, что я уволюсь, видимо.
На проводимых со мной следственных действиях почему-то присутствовал посторонний человек - советник ректора по безопасности. Он мне говорил то же самое, слово в слово, что и Овчинников: мол, если бы я уволилась, то и не было бы никакого уголовного дела.
Я его, кстати, помню еще как студента и аспиранта, но защитить кандидатскую диссертацию ему так и не довелось. Что-то меня наводит на мысль, что сигнал о моем "прогуле" от "благожелателя" поступил именно к нему.
- Может, это заказ на освобождение кресла завкафедрой под другого человека?
- Я никогда за это кресло не держалась, но действительно хотела, чтобы кафедру возглавил более достойный руководитель, чем сейчас.
Ну, Бог им судья! Знаете, как у Визбора в песне нашей молодости: "Слава богу, мой дружище, есть у нас враги, значит есть, конечно, и друзья". И таких друзей у меня много. Я чувствую поддержку своих коллег, которые собрали подписи под обращением и к губернатору, и к прокурору области, поддержку моих студентов и выпускников, многие из которых, даже работая в правоохранительных органах, это уголовное дело иначе как "позором" не называют, говоря, что им самим стыдно, когда по таким надуманным основаниям занялись преследованием своих же учителей. Я слышу слова поддержки от своих коллег из Института государства и права Российской академии наук.
Спасибо всем: благодаря этому уголовному делу я поняла, что у меня, оказывается, много друзей!
Я надеюсь все же, что мы имеем дело не с ошибкой системы, а с дурной инициативой ее отдельных представителей. Иначе пришлось бы с грустью и ужасом констатировать, что система просто одурела.
- Возможно, в ближайшее время ваше дело направят в суд. Как вы намерены отстаивать свою репутацию?
- Вы знаете, моя репутация ученого и человека уже давно устоялась, мне не за что стыдиться в этой жизни, никаких преступлений я не совершала, все это знают и понимают. Многие коллеги искренне возмущены этим уголовным преследованием, тем более что суть обвинения касается, без преувеличения, всего профессорско-преподавательского состава.
Мне же остается относиться к происходящему с некоторой иронией, иначе от всего этого немыслимо происходящего можно сойти с ума. Одна высокопоставленная дама из нашего сообщества пошутила: дескать, вы, Евгения Александровна, будете первым в истории России профессором, осужденным за прогул.
Ну что сказать... Будем бороться. А давать следователю подписку о невыезде я отказалась, остаюсь человеком свободным и при своем мнении.
Фото: Волга Ньюс
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 декабря 2018 00:55
Больше всего баллов начислили своему городу жители Анапы. Социум
29
18 декабря 2018 00:30
Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. Социум
55
17 декабря 2018 23:36
С сегодняшнего дня место и.о. руководителя самарского управления Роскомнадзора заняла заместитель главы управления Наталья Михайлова. Социум
101
Здравоохранение
17 декабря 2018 17:18
Продолжаются рабочие поездки министра в медучреждения Самарской области. Здравоохранение
167
17 декабря 2018 15:02
Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства. Здравоохранение
196
17 декабря 2018 13:42
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Здравоохранение
229
Новости медицины
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
29
17 декабря 2018 17:47
В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
26
13 декабря 2018 19:50
Для каждого человека важно своевременно обратиться к врачу, если вдруг появились какие-то негативные симптомы, проблемы со здоровьем. Новости медицины
77
Туризм
17 декабря 2018 10:58
На первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь. Туризм
260
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
261
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
375
Образование
14 декабря 2018 12:43
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
229
13 декабря 2018 15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы. Образование
386
13 декабря 2018 14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа. Образование
397
Культура
17 декабря 2018 13:07
Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской. Культура
204
17 декабря 2018 10:07
В честь юбилея состоится театрализованный концерт. Культура
191
16 декабря 2018 09:23
Он пройдет 3-8 января Культура
516
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
173
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
443
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
692
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1694
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
639
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1012
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
910
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
625
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
606
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1153
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1023
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1396
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1792
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1878
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3098
Мероприятия