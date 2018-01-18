Профессионалов и любителей приглашают принять участие в самарском этапе областного фестиваля «Душа баяна»

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Фестиваль проходит на территории Самарской области с 16 января по 15 марта 2018 года. Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист Самарской области, российский музыкант и композитор Сергей Войтенко.Фестиваль призван способствовать выявлению, поддержке и продвижению талантливых исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони, сохранению и развитию традиций исполнительства на музыкальных инструментах. Концертные программы фестиваля будут проходить во всех 37 муниципальных образований региона.15 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля.Самарский городской этап фестиваля пройдет 11 февраля 2018 года в концертном зале дома культуры «Заря» по адресу: г.Самара, проезд 9 Мая, д.16.Для участия в фестивале необходимо представить анкету-заявку в Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара по электронной почте: samculture@yandex.ru или в бумажном варианте по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д.129, каб.№ 2 не позднее 1 февраля 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.