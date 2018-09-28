Проектный офис цифрового развития Самарской области сосредоточит усилия в подготовке IT-кадров
28 сентября 2018 14:42
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Основными вопросами для обсуждения в рамках пленарных докладов и круглого стола стали IТ-образование в интересах цифровой экономики, создание центров компетенций и аттестации цифровой экономики и интеграция вузов Россвязи для реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В рамках семинара департамент информационных технологий и связи Самарской области презентовал научному сообществу региональный проектный офис цифрового развития, который был создан в сентябре текущего года по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера.
Как подчеркнул в своем выступлении врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, учебные заведения среднего профессионального и высшего образования в регионе выпускают около 3 тысяч IT-специалистов. Для восполнения численности кадров на территории Самарской области уже с 2019 года необходимо дополнительно набирать на учебу минимум 3 тысячи человек ежегодно.
Именно на проектный офис цифрового развития Самарской области возложена обязанность организации в регионе масштабной подготовки и переподготовки кадров для цифровой экономики. Первыми шагами в этой сфере должна стать совместная с вузами работа по модернизации учебных программ подготовки IT-специалистов и разработка курсов и модулей IT-подготовки кадров в области юриспруденции, здравоохранения, сельского хозяйства и пр., передает пресс-служба облправительства.
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