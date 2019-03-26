Проектный офис цифрового развития СО включился в работу по формированию дорожных карт в рамках нацпроекта «Цифровая экономика»

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В рамках продолжения работы над дорожными картами Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в области сенсорики, искусственного интеллекта и нейротехнологий в Москве прошла презентация разработок Самарского университета по этим направлениям, а также сфере больших геоданных. С участием руководства проектного офиса цифрового развития были обсуждены стратегические вопросы сотрудничества самарского вуза и Сбербанка в реализации национального проекта «Цифровая экономика».Кроме этого, руководитель проектного офиса цифрового развитияпровел переговоры с руководством федерального агентства «Россотрудничество» о продвижении цифровых технологий IT-компаний Самарской области в зарубежные страны. Одним из проектов международного сотрудничества может стать проект Smart Agro, «умного земледелия» с правительством Республики Филиппины. Дмитрий Камынин провел переговоры с руководством центра АСЕАН при МГИМО МИД России по подготовке делового визита самарских IТ-компаний в Республику Филиппины.Руководитель проектного офиса цифрового развития также провел переговоры с директором фонда содействия интеграции инвалидов в общественную жизнь «Активная жизнь» по вопросам использования самарских цифровых технологий для реабилитации инвалидов, а также рабочие встречи по подготовке соглашения о сотрудничестве региона с корпорацией Samsung, передает пресс-служба облправительства.