Проект об обязательной аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

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Пойти на этот шаг законотворцы решили под влиянием негативной «информационной кампании», которую, по словам Косачева, «подогревают» владельцы и бенефициары таких центров. Вернуться к обсуждению этой идеи сенаторы намерены осенью.«Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали», — написал Косачев.Он подчеркнул, что закрытие визовых центров не предусмотрено документом, который разработан им в соавторстве с Морозовым. По его словам, «определенные идеи» о том, как организовать аккредитацию визовых центров, есть у отдельных ведомств. Однако эти идеи прописаны не в самом законе, а в проектах прилагаемых нормативных актов. Эти идеи «подлежали обсуждению и корректировке в ходе работы над законом», пояснил сенатор.Косачев отметил, что по-прежнему убежден «в правильности самой идеи», однако считает лето неподходящим временем, чтобы «будоражить общественное мнение». Он пообещал, что Совфед вновь вернется к документу в ходе осенней сессии.«Ситуация, когда в принципе отсутствуют правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, неизвестно кому принадлежащих, но имеющих дело с персональными данными граждан и оказывающих массовые услуги населению, не допустима», — написал Косачев.Законопроект, устанавливающий административную ответственность за работу визовых центров без аккредитации, был внесен в Госдуму сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым 14 июля.Поправки предполагают, что МИД России будет выдавать аккредитации всем визовым центрам, которые оказывают услуги по оформлению туристических и прочих виз россиянам.Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, комментируя законопроект, заявила РБК, что введение обязательной аккредитации визовых центров приведет к их закрытию и «огромным очередям» в консульствах.