Проект новых правил благоустройства Самары вынесут на общественные обсуждения

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Напомним, что в конце 2017 года Государственная Дума РФ постановила, что принятие правил благоустройства относится исключительно к компетенции муниципалитета. В этой связи Департамент городского хозяйства и экологии совместно с районными администрациями составил проект базового документа, определяющего порядок содержания дворовых и городских территорий, фасадов зданий и размещения на них рекламных конструкций, организации уличного освещения, озеленения, размещения и содержания детских и спортивных площадок,площадок для выгула животных, парковок и элементов благоустройства. Кроме того, в новых правилах четко определены границы прилегающих территорий и установлена ответственность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, собственников объектов потребительского рынка и районных администраций за содержание вверенных им территорий.«За основу разработанных правил взято постановление №404 о благоустройстве городских территорий. Но все же нужно понимать, что этоновый документ: по ряду позиций проведены корректировки и существенные дополнения, что-то мы внесли впервые. Например, много изменений по зеленым насаждениям: мы конкретизировали понятие «порубочный билет», «аварийные деревья» и многие другие», - пояснил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.Депутаты отметили, что новые правила благоустройства - важный для Самары документ и единогласно поддержали идею о вынесении проекта на общественные обсуждения.Проект новых правил благоустройства будет опубликован 12 апреля на сайте городской Администрации. В этот же день в здании Департамента городского хозяйства и экологии откроется экспозиция, посвящённая проекту, с которой сможет ознакомиться любой желающий. Общественные обсуждения продлятся до 18 мая. О конкретных датах и местах проведения слушаний будет сообщено дополнительно, передает пресс-служба администрации Самары.