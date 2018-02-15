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Итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ подвели на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Руководителей регионов, представивших лучшие идеи, наградил вице-премьер РФ, председатель попечительского совета конкурса"Проект "Вагон знаний" стал победителем всероссийского конкурса лучших муниципальных практик. Награду главе региона Дмитрию Азарову вручил зампред Правительства РФ Дмитрий Козак", - сообщает департамент информационной политики СО в Твиттере.Образовательный проект "Вагон знаний"в Самарской области реализован совместно с КбшЖД. Он дает возможность школьникам познакомиться с культурой соседних регионов.Самарские школьники могут посетить Казань, Пензу, Саратов, Уфу и Ульяновск, а ребята из этих регионов получают возможность посетить Самару.