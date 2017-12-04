Проект Самарской области победил в номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении»

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Основная задача конкурса – выявление успешных практик и примеров в области государственно-частного взаимодействия вздравоохранении и привлечение к ним внимания представителей органов государственной власти, делового сообщества и СМИ.В номинации «Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении» победил проект по созданию и эксплуатациимногофункционального госпиталя в городском округе Самара по адресу: Кировский район, Волжское шоссе, 70.Инвестором проекта выступает компания ЗАО «Медицинская компания ИДК», входящая в Группу компаний «Мать и дитя». Реализация проекта обеспечивается в рамках инвестиционного меморандума от 18.08.2014 о сотрудничестве между Правительством Самарской области и ЗАО «Медицинская компания ИДК» сроком на 7 лет.Проект предусматривает строительство и оснащение за счет частных инвестиций в размере 3500 млн. рублей госпиталя, обеспечивающего потребности Самарской области в медицинской перинатальной помощи на современном мировом уровне. В настоящее время в полном объеме завершены работы по строительству железобетонной конструкции здания госпиталя (плиты, перекрытия, колонны, стены, лестничные клетки). На завершающих этапах находятся работы по устройству фасада, кровли, монтажу окон и наружных дверей, строительствувнутренних перегородок, внутренней отделке помещений здания госпиталя.Торжественный ввод центра запланирован на 14.03.2017, сообщает пресс-служба облправительства.