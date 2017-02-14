Проект "Карта Убитых Дорог" запущен одновременно по всем регионам

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В ходе пресс-конференции состоялась презентация сайта www.dorogi-onf.ru, который представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог. С ее помощью граждане смогут самостоятельно отмечать участки дорог ненадлежащего качества, а также голосовать за те дороги, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте в первую очередь. По этим данным будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 гг. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах и таким образом повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.Актуальность нового сайта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах, а также невозможностью для автомобилистов оперативно сообщить о дефектах и необходимости их устранения. При планировании дорожных работ органы власти зачастую не учитывают мнение граждан, в результате в планы ремонта попадают те дороги, которые считают нужным отремонтировать чиновники, а не общественность.Координатор проекта ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительствуотметил, что проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики.«Из-за того что граждане мало участвуют в решении и изменении дорожной политики в регионах, очень часто деньги региональных фондов распределяются совершенно не на те нужды. Ситуация с дорогами не улучшается. Наш проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики. Мы создали интернет-сайт, на котором люди будут отмечать плохие дороги в своем регионе, городе, селе, и за эти дороги можно будет проголосовать другим гражданам. То есть это народное голосование, рейтинг по выявлению дорог, требующих ремонта», – заявил Васильев.О сайте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» рассказал эксперт проекта Дмитрий Цопов. «С помощью сайта граждане могут указывать на дороги, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь», – сказал Цопов.«На сайте http://dorogi-onf.ru пользователю будет предложено выбрать какую именно дорогу он хочет добавить: человек выбирает город, отрезок на карте, где плохая дорога, прилагает фото и описание данного участка дороги. После этого его заявка отправляется на модерацию, которая в данном случае совершенно необходима, чтобы избежать в том числе и недобросовестных обращений, например просьб о ремонте дороги к дому губернатора», – объяснил Цопов.Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность.