Проект «Билет в будущее». Итоги 2018 года

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В этом году «Билет в будущее» реализовывался в пилотном режиме в 36 регионах страны, одним из которых стала Самарская область. Региональным оператором проекта в результате конкурсного отбора стал Центр профессионального образования Самарской области.На цифровой платформе проекта зарегистрировались около 5000 учащихся 6-11 классов из 120 школ г. Самара и г. Тольятти. Онлайн-тестирование, состоящее из трех этапов, прошли почти 4000 ребят. Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов Worldskills. Тесты ориентированы на диагностику интересов к современным перспективным отраслям и востребованным компетенциям. Результаты тестирования помогли школьникам определить готовность к выбору профессии, выделить важные для выбора профессии способности и навыки (soft skills), а также адекватно оценить степень осведомленности в различных перспективных направлениях (hard skills). Школьники, прошедшие тестирование, получили возможность выбрать профессиональную пробу в своем регионе.Профессиональные пробы – это практико-ориентированные мероприятия, которые позволяют погрузиться в какую-либо профессиональную сферу. В 2018 году формат профпроб представлял собой очные мастер-классы и хакатоны длительностью 1,5-2 часа. Самарская область предоставила возможность ребятам выбирать профпробы из 27 компетенций, востребованных в регионе. Площадками для профпроб стали 14 самарских и тольяттинских техникумов и колледжей, а также Детский технопарк «Кванториум — 63 регион» в Самаре и Тольятти. 51 наставник, сертифицированные официальным оператором международного некоммерческого движения WorldSkills International, доказавшие свою компетентность в различных профессиональных конкурсах, помогали школьникам попробовать себя в кондитерском деле, работе на станках с ЧПУ, электромонтаже, промышленном дизайне, веб-дизайне, инженерии космических систем, кузовном ремонте… Безусловно, профессиональные пробы в рамках проекта стали для многих стартом в будущую профессию. Но даже те, кому во время профпробы стало понятно, что эта деятельность – явно не его призвание, не потратили время напрасно: их круг профессиональных интересов сузился, и искать свое направление дальше им будет проще. Совместно с наставниками 2000 школьников оценили свои перспективы в профессии, а также получили рекомендации по планированию индивидуальной образовательной траектории.Впечатления участников профпроб вызвало настоящую волну живого интереса к колледжам и техникумам. Руководители учреждений среднего профессионального образования подчеркивают, что они готовы к сотрудничеству со школами не только в рамках проекта «Билет в будущее», и ждут школьников с родителями и педагогами на своих мероприятиях в течении всего года. Познакомиться с предлагаемыми мероприятиями можно через систему «ПрофВыбор. Самарская область» (https://prof.asurso.ru).Проект «Билет в будущее» продолжит свою работу в 2019 году, передает пресс-служба облправительства.