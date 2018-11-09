Продукцией сельхозмашиностроителей Самарской области заинтересовались африканские республики

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Напомним, африканские дипломаты находились в Самарской области по приглашению Губернатора Дмитрия Азарова. В рамках официального визита они посетили Парад Памяти.Представители Пегас-Агро продемонстрировали гостям из африканских республик техническое оснащение предприятия. У компании, созданной в 1997 году, более 100 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе производства Японии и Германии. Кроме того, благодаря участию в приоритетной региональной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017 – 2025 годы» предприятие за относительно короткий период смогло повысить качественные и количественные показатели.«Сельское хозяйство – это вечное золото, вечная ценность: сколько человечество будет жить, столько оно будет нуждаться в пропитании. Вопрос развития сельского хозяйства для нашей страны имеет огромное значение. В том числе и по этому вопросу мы ищем сотрудничество с Российской Федерацией», – отметила посол Габонской Республики г-жа Жоанна Роз Мамьяка.Компания «Евротехника» – успешный пример локализации производства техники в России. На недавнем форуме в Узбекистане предприятие заключило ряд соглашений о сотрудничестве.«Африканским сельхозпредприятиям будет чрезвычайно интересна цена, которую предлагают российские производители техники. Мы со своей стороны будем осуществлять всю возможную поддержку и служить посредником в обмене информацией», – подчеркнул посол Республики Сенегал г-н Абдула Салам Диалло.В ходе визита состоялись рабочие встречи с руководством компаний, на которых обсуждались перспективы сотрудничества.«Оба предприятия в последнее время демонстрируют рост объемов производства, осваивают новые виды техники, выходят на международные рынки. В связи с развитием сельского хозяйства в Габоне и Сенегале, продукция самарских предприятий может быть востребована в этих странах», – отметил Михаил Жданов.По словам дипломатов, самарская техника может быть востребована на африканских плантациях. Сельское хозяйство – основа экономики большинства стран Африки, в нем занята значительная часть активного населения материка, передает пресс-служба облправительства.