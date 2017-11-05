Продолжаются мероприятия «Самарская область-территория трезвых водителей»

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В рамках проводимых мероприятий «Самарская область-территория трезвых водителей» в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти состоялась встреча главного врача-нарколога Тольятти Михайлова С.В., руководителя Тольяттинского управления Автодорожного надзора по Самарской области Голыгина С.С., представителя департамента транспорта г.о.Тольятти Пронина В.В., представителя Общественного совета при У МВД России по г.Тольятти Радченко Д.С. с руководителями автотранспортных предприятий города.Начальник Тольяттинской Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Фокин довел до присутствующих цель и задачи проводимого мероприятия, подчеркнув, что тема «пьянства» за рулем для нашего города весьма актуальна. С начала года уже около 2000 водителей привлечены к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, а 36 ДТП произошли именно по вине нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли и 49 получили травмы различной степени тяжести.Сергей Михайлов акцентировал внимание присутствующих на контроль за проведением медицинских предрейсовых проверок со стороны руководителей организаций. В процессе совещания, активно обсуждалась тема признаков алкогольного и наркотического опьянения, на основании которых руководитель организации вправе, на законодательном уровне, отправить сотрудника пройти обследование на состояние опьянения.Сергей Голыгин дал разъяснения законодательства по поводу незаконного отстранения водителей от работы, в отношении которых возбуждены административные производства за управление в состоянии опьянения, в тех случаях, когда еще не вынесено решение судом.Денис Радченко выразил обеспокоенность общества по поводу большого количества нетрезвых водителей. Призвал всех к совместной помощи в борьбе с «пьянством за рулем». Попросил не оставаться равнодушными к «грубым нарушениям ПДД» и сообщать в органы ГИБДД для привлечения нарушителей к ответственности, для того, чтобы сберечь своих близких от возможных негативных последствий, сообщает облМВД.