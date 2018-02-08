Продолжается сбор заявок от желающих принять участие во Всероссийском конкурсе «Папа года»

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- поддержка и популяризации ценностей ответственного отцовства, развитие наставничества.Подача заявок осуществляется в электронном виде.- Мужчины - отцы, достигшие выдающихся результатов в области развития и воспитания детей, а также формирования крепкой семьи.- Мужчины - общественные активисты, взявших на себя инициативу и ответственность за проведение событий/ проектов, повлекших положительные социальные изменения в обществе.- Активисты Союза Отцов, взявших на себя инициативу и ответственность за проведение событий/ проектов по формированию культуры ответственного отцовства.- Организации - социально ответственные представители коммерческого и некоммерческого секторов, реализовавшие в течение годазначимые проекты в сфере поддержки отцовства, сообщает пресс-служба облправительства.