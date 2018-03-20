Продолжается прием заявок на первый конкурс по предоставлению грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2018 году
20 марта 2018 14:21
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Напомним, что в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина 2018 году будет проведено 2 конкурса по предоставлению грантов, на которые из федерального бюджета выделяется более 8 млрд. руб.
Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 года.
Заявки формируются и представляются в электронной форме на сайте https://президентскиегранты.рф.
Требования к заявкам не изменились. Претендентам необходимо предъявить только один документ, помимо самой заявки, – устав организации. Если НКО участвовала в конкурсах грантов в 2017 году, уже загружала устав на сайт конкурса и если в устав не вносились изменения с тех пор, то подавать этот документ повторно не требуется.
Подтверждено и еще одно нововведение, которого ждали инфраструктурные НКО, – впервые можно будет получать поддержку на долгосрочные проекты. Заявители, имеющие серьезный опыт и предлагающие инициативу, которую невозможно качественно осуществить за полтора года, смогут рассчитывать на срок грантового финансирования до трех лет. Такая возможность будет предоставлена в пилотном режиме в рамках трех направлений: «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства» и «развитие институтов гражданского общества».
Консультации по подготовке заявок можно получить в Консультационно-методическом центре СОНКО Самарской области по адресу г.Самара, ул.Часовая, 6, 3-й подъезд, к.201 с 10:00 до 17:00 часов, тел. (846) 333-25-08, povolzje@povolzje.ru, сообщает пресс-служба облправительства.
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