Продолжается прием заявок на конкурс по предоставлению грантов Президента РФ на развитие гражданского общества

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В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации В.В.Путина в 2018 году на 2 конкурса по предоставлению грантов из федерального бюджета выделяется более 8 млрд руб.Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2018 года.Заявки формируются и представляются в электронной форме на сайте https://президентскиегранты.рф.Консультации по подготовке заявок можно получить в Консультационно-методическом центре СОНКО Самарской области по адресу г.Самара, ул.Часовая, 6, 3-й подъезд, к.201 с 10:00 до 17:00 часов, тел. (846) 333-25-08, povolzje@povolzje.ruПо итогам первого конкурса президентских грантов в число победителей от Самарской области вошли 33 организации, проекты которых поддержаны на общую сумму около 47 млн рублей, передает пресс-служба облправительства.