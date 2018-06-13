Продолжается прием заявлений в Ленинском, Самарском и Кировском районах на аккредитацию транспортных средств на время ЧМ-2018

Для проезда в зону ограничения движения физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в районе площадки Фестиваля болельщиков FIFA необходимо получить аккредитацию на транспортное средство.Для получения аккредитации жители и предприятия Ленинского и Самарского районов, зарегистрированные около площади имени В.В. Куйбышева должны подать заявление по адресу: ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики Администрации Самары), кабинет №7. Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18, суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные.Также в период проведения матчей на стадионе «Самара Арена» (17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля) – пропуска на транспортные средства необходимо получить жителям и организациям Кировского района, находящимся на ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018 и ул. Арена 2018 от Волжского шоссе до ул. Демократической. Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным вблизи стадиона «Самара Арена», необходимо обратиться в пункт приема заявлений в Кировском районе по адресу: ул. Свободы, 194 (общественная приемная Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара). Режим работы - пн. - пт. 8.30 - 19.00.Остальные пункты аккредитаций работают на выдачу пропусков (пункты указаны ниже). Тем гражданам, которые подали заявления, но еще не получили пропуск, необходимо ждать звонка от специалиста района.Заявки на аккредитацию транспортных средств принимаются до окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ.Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений (список документов, которые необходимо предоставить – ниже). При себе необходимо иметь: паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет). На месте останется лишь написать заявление и согласие на обработку персональных данных.Полную информацию о том, как будут ходить автобусы, трамваи, троллейбусы, а также как будет организовано движение в центре Самары в периметре: площади Революции, Волжского проспекта, улиц Маяковского и Садовой - читайте на сайте Администрации Самары (http://samadm.ru/media/news/14978/), смотрите в приложении «Прибывалка – 63» и салонах общественного транспорта.Пункты выдачи свидетельств об аккредитации транспортного средства:Самарский район:- г. Самара, ул. Куйбышева, д. 125, МБОУ «Школа № 15», каб. № 106;- г. Самара, ул. Ст. Разина, д. 49, МБОУ «Школа № 63», каб. № 7;- г. Самара, ул. Некрасовская, д. 40, Общественная приемная Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.Телефоны для справок:- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);- общественная приемная Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).Ленинский район:- г. Самара, ул. Вилоновская д. 2А, ТОС Струковский,- г. Самара, ул. Ленинская д. 156;- г. Самара, ул. Самарская д. 203; общественная приемная Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара;- г. Самара, ул. Чернореченская д. 49А, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.Кировский район:- г.Самара, ул. Свободы, 194, Общественная приемная Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара. Режим работы - пн. - пт. 8.30 - 19.00;Телефоны для справок:· Оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);· Общественная приемная Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18).Документы, которые необходимо предоставить гражданам, проживающим в зоне ограничения и предприятиям, учреждениям и организациям, расположенных в ней:гражданину:- заявление,- паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения);- свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения);- свидетельство о регистрации транспортного средства (копия и оригинал для обозрения);- страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет);- согласие на обработку персональных данных (оригинал) - находится в "Документах", ниже на странице.Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями:- заявление,- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени организации, либо доверенность на совершение от имени организации действий по подаче заявления и иных документов и получению свидетельства об аккредитации транспортного средства, выданная соответствующей организацией;- паспорт (или документ его заменяющий) лица, обратившегося с заявлением (копия и оригинал для обозрения);- свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения);- паспорт (или документ его заменяющий) лица, которому предоставлено право управления транспортным средством организации (копия и оригинал для обозрения);- свидетельство о регистрации транспортного средства организации (копия и оригинал для обозрения), а так же согласие на обработку персональных данных;- страховой полис ОСАГО организации (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет);- документ, подтверждающий право собственности или иное законное право пользования объектом недвижимости, расположенным в зоне Предварительного транспортного периметра (копия и оригинал для обозрения), сообщает пресс-служба администрации Самары.