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Продолжается отборочный этап ежегодного Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы». Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно- исторического наследия России.Организаторами конкурса на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню (текст), фотографию и рисунок эпического,исторического и военно-патриотического содержания выступают: Союз писателей России, Российское военно-историческое общество, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом "Не секретно".Конкурс проводится в пять этапов:1-й этап - отборочный, проводится – с 15 ноября 2018 года по 10 мая 2019 года;2-й этап - определение полуфиналистов Конкурса (составление лонг-листа) - до 10 июня 2019 года;3-й этап - определение финалистов Конкурса (составление шорт-листа) - до 10 июля 2019 года;4-й этап - определение победителей конкурса до 1 сентября 2019 года;5-й этап - награждение победителей – до 25 декабря 2019 года.Для участия в конкурсе и получения всей необходимой информации по положению, условиям конкурса, номинациям и требованиям к работамнеобходимо заполнить заявку на сайте http://героивеликойпобеды.рф, передает пресс-служба облправительства.