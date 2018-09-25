Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Студент года 2018»

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В этом году студенты региона могут подать заявку на участие сразу в трех номинациях конкурса, а также попробовать свои силы в номинации «Гран-при «Студент года 2018». Номинации в этом году изменились, многие из них разделились на вузы и ссузы, чтобы оценивать участников максимально объективно. Остались и общие номинации для вузов и ссузов: «Студенческий творческий коллектив года», «Журналист года», «Доброволец года», «Староста года»; для ссузов: «Молодой профессионал года», «Студенческая творческая личность ссуза», «Студенческий лидер ссуза», «Спортсмен года ссуза»; для вузов: «Интеллект года», «Студенческая творческая личность вуза», «Студенческий лидер вуза», «Спортсмен года вуза».С этого года участникам не нужно дублировать свое портфолио в электронном виде – достаточно принести папку с документами, подтверждающими те или иные достижения, в Самарский Дом молодежи по будням с 9:00 до 18:00 по адресу г.Самара, проспект Ленина, 3.Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года» давно стал одной из самых престижных студенческих премий области. Он проходит уже в 7 раз и до сих пор поддерживает свой статус. Одно из главных качеств конкурса – постоянные изменения, которые отражают тенденции молодежи региона. Например, в этом году система оценки портфолио на заочном этапе будет производиться по единой прозрачной системе, а не членами жюри, как было раньше. Таким образом, студенты самостоятельно смогут рассчитать количество баллов, которое они получат на первом этапе конкурса. В очном этапе былусовершенствован формат - для каждой номинации он станет уникальным и будет соответствовать критериям номинации.Неизменной остается финальная часть конкурса – торжественная церемония награждения, где награждают лучших участников конкурса. Победители – это молодые люди, которые уже успели проявить себя в научной, творческой, спортивной или другой сфере, а также смогли достойно продемонстрировать свои достижения в рамках конкурса. Их награждают дипломами и ценными призами. Победителя номинации «Гран-при «Студент года 2018» определяют среди победителей всех номинаций этого года. Лучшему из лучших главный приз уже традиционно вручит Губернатор Самарской области.Организаторами Конкурса являются министерство образования и науки Самарской области, департамент по делам молодежи Самарской области, совет ректоров вузов Самарской области, совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Самарское региональное отделение молодёжнойобщероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», передает пресс-служба СДМ.