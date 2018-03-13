Продлен прием заявок на набор стюардов на ЧМ 2018
13 марта 2018 17:54
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Прием заявок продлен по просьбе граждан региона, которые не успевают оформить необходимые документы, но хотят работать стюардами на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей Чемпионата.
Напоминаем, что в Самарском регионе идет набор стюардов для организации работы стадиона «Самара Арена» во время футбольных матчей Чемпионата мира. В их обязанности будет входить контроль потока болельщиков, помощь маломобильным гражданам на стадионе и обеспечение порядка и общественной безопасности. За качественное выполнение работы стюарды получают заработную плату, которая может
достигать 2500 рублей в день.
Для того, чтобы стать стюардом, необходимо зарегистрироваться на сайте якоманда.рф до 30 марта 2018 года. После чего с кандидатами организуют личное собеседование, по результатам которого лучших из них отправляют на бесплатное обучение по программе Российского футбольного союза и дополнительной программе подготовки.
На настоящий момент зарегистрировано более 5500 заявок. Первые группы кандидатов в стюарды уже проходят обучение, по итогам которого они получат удостоверение стюарда, которое позволит работать на официальных спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях.
Стать стюардом могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по здоровью, сообщает пресс-служба СДМ.
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