Продажи телефонов без интернета выросли впервые за последние годы

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Одна из причин перехода пользователей на кнопочные телефоны заключается в том, что уставшие от социальных сетей покупатели хотят оградить себя от круглосуточного доступа к Интернету. Одна из героинь сюжета призналась в настоящей зависимости от своего смартфона. Жительница Лондона проводила слишком много времени в "Фейсбуке" и "Инстаграме", хотя понимала, что ей это не нужно.Согласно результатам последних исследований, каждый пятый совершеннолетний житель Британии проводит в Интернете еженедельно более 40 часов. При этом оказалось, что англичане в среднем каждые 12 минут обращают внимание на свои гаджеты.