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Пробная перепись населения 2018 года – ключевой этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года – пройдет с 1 по 31 октября и будет значительно отличаться от всех пробных переписей, проводившихся ранее. Впервые для сбора данных о населении будут широко применяться передовые информационно-технологические решения, впервые пробная перепись будет проводиться в два этапа и впервые один из этапов охватит всю страну.На первом этапе пробной переписи населения – с 1 по 10 октября – любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет принять участие в опросе, самостоятельно заполнив переписной лист в электронной форме. Такого охвата населения в ходе пробных переписей в истории российской статистики еще не наблюдалось. Гражданин, заполнив анкету на Портале госуслуг, получит код подтверждения участия в переписи. Он будет выслан по электронной почте или SMS. Сейчас Росстат совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прорабатывает вопрос, чтобы участие в переписи можно было принимать и через региональные порталы госуслуг. В Интернете гражданин сможет заполнить анкеты за всех членов домохозяйства и получить на них коды подтверждения об участии в переписи.В ходе переписи, проходившей в мире в 2010 г., анкетирование через Интернет проводилось в 16 странах. Наибольшая доля населения, принявшая участие в Интернет-переписи, была зафиксирована в Эстонии - 67%. Это связано с тем, что в стране перепись через Интернет стала частью электронного правительства.В Канаде анкетирование через Интернет прошло 55% от общего числа населения, в Португалии - половина населения. Наименьший процент анкетирования через Интернет от общего числа населения был зафискирован в Швейцарии - 1%.В России, предполагается, что через Интернет перепишется каждый десятый.Уже при проведении Всероссийской переписи населения 2010 года респонденты высказывали желание заполнить переписные листы в сети Интернет в удобное для них время. Новые технологии позволят сделать участие в переписи населения удобным для респондентов, а также уменьшить число лиц, отказавшихся от участия в переписи или кого не смог застать дома переписчик в период сбора сведений о населении.Второй этап переписи - с 16 по 31 октября пройдет традиционным способом – переписчики проведут обход помещений и опросят жителей страны на территории 10 муниципальных образований в девяти субъектах Российской Федерации. Жители этих регионов смогут также принять участие в переписи на стационарных переписных участках.Пробная перепись населения проводится для отработки новых способов сбора сведений о населении и разработки рекомендаций по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2020 года, обработкой полученных сведений и подведением итогов, передает пресс-служба администрации Самары.