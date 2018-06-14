Приветственное обращение главы региона Дмитрия Азарова к гостям и участникам ЧМ-2018 по футболу

Самарская область принимает Чемпионат Мира по футболу - масштабный мировой праздник, который еще совсем недавно был для нас далекой несбыточной мечтой. Поколения самарских, российских болельщиков десятилетиями жили надеждой. Верили, что однажды Чемпионат Мира придет в Россию, и мы поучаствуем в нем не как гости, а как радушные хозяева. Сегодня эта мечта стала реальностью. Наша страна, наша любимая Самарская область на целый месяц станет домом для сотен тысяч любителей футбола со всего земного шара.Мы прошли большой путь, чтобы достойно принять игры Чемпионата. Благодаря турниру наш город и регион получили огромный импульс к развитию. Преобразились дома, улицы и общественные пространства, появились новые спортивные и инфраструктурные объекты. За каждым из этих изменений стоит труд тысяч людей, специалистов самого разного профиля, каждый из которых внес достойный вклад в подготовку к Чемпионату. Убежден - результат этих усилий будет по достоинству оценен нашими гостями и десятилетиями будет служить на благо Самарской области.Сегодня Самара выходит на мировую арену. Никогда прежде наш город и регион не имели возможности настолько ярко, широко заявить о себе. Рассказать всему миру о том, как прекрасна, радушна, гостеприимна и богата талантами наша волжская земля. Для нас это - исторический шанс. И мы просто обязаны показать все лучшее, что есть в нас, чем мы дорожим и гордимся. Нашу уникальную природу, богатейшую историю, многонациональную, самобытную культуру.Спорт вновь объединяет самых разных людей, делает ближе целые страны и континенты. Оставаясь вне политики, мировой футбольный турнир несет в себе мощный гуманистический потенциал. Благодаря Чемпионату миллионы людей узнают и полюбят разные культуры, познакомятся с традициями и обычаями многих народов, укрепят дружеские, деловые, творческие связи. Это - то наследие, которое нельзя посчитать и измерить. Но которое принесет нам несчетную, неизмеримую пользу в будущем.Дорогие друзья! Сегодня на наших глазах творится история. И каждый из нас станет ее частью. Я поздравляю каждого, кто сегодня принимает Чемпионат. Каждого, кто приедет к нам как долгожданный, желанный гость. Каждого, для кого этот месяц станет временем новых возможностей, открытий и побед.Welcome to Samara! Bienvenido a la región de Samara! Bienvenue à Samara!Добро пожаловать в Самару!