Присуждена первая собственная степень PhD Самарского университета

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Технический университет города Тампере (Финляндия) подписали договор о совместной программе двойных докторских (PhD) дипломов в области спутниковых радионавигационных технологий в 2018 году. Первым ученым, получившим международную научную степень PhD Самарского университета в рамках новой научно-образовательной программы двойных дипломов, стала Падма Болла из Индии.Падма Болла большую часть подготовки прошла в Самарском университете. Исследования проводились в Самарском университете, а также в Технологическом университете Тампере (Финляндия). Первым научным руководителем докторанта стал профессор Кай Борре. Под его руководством в 2016 году Падма Болла начала работу в научной лаборатории навигационных приемников в Самарском университете. Позже руководство докторантурой принял декан факультета электроники и приборостроения Самарского университета Илья Кудрявцев. По условиям соглашения докторант должен иметь двух научных руководителей — по одному от каждого университета. От университета Тампере таким руководителем стала профессор доктор Елена-Симона Лохан.Публичная защита PhD-диссертации проходила в Финляндии. От Самарского университета на защите присутствовали профессор Игорь Белоконов - в качестве оппонента, и доцент Илья Кудрявцев - в качестве соруководителя докторанта.“Защита собственной степени PhD - во многом важный для нас этап с точки зрения признания международным сообществом нашего уровня подготовки научных специалистов, то есть образование, которое получают в Самарском университете, соответствует европейским стандартам, - отметил проректор по учебной работе Андрей Гаврилов. - Реализация подготовки докторантов PhD именно в формате двойной степени позволяет решить несколько задач. С одной стороны дает более объективную оценку результатов и уровня исследования, выполняемого учеными из разных стран и университетов. С другой - расширяет сотрудничество с зарубежными университетами и создает условия для обмена опытом и работы в ведущих научных лабораториях мира”.По словам проректора сейчас получение степени PhD в первую очередь интересует иностранных граждан. На данный момент в Самарском университете на программах PhD учатся еще четверо молодых ученых из-за рубежа.“В положении о PhD-докторантуре Самарского университета особо подчеркивается, что это практически эксклюзивная подготовка, она является крайне персонифицированной - по другому и быть не может, так как речь идет о передовых научных исследованиях, - объяснил проректор. - В течение нескольких лет научный руководитель выстраивает для докторанта индивидуальную траекторию обучения, подкрепленную лабораторным, информационным и инфраструктурным обеспечением вуза. И такая работа позволяет нам транслировать качественное российское образование за рубеж”.Российские молодые ученые также стремятся получить эту степень, как правило, параллельно с обучением в привычной аспирантуре. Дело в том, что степень PhD открывает перед ними возможность работы в международных научных коллаборациях, либо строить карьеру в зарубежных вузах, проводить передовые исследования в корпоративных исследовательских центрах.В Самарском университете уже работают четверо молодых ученых вуза, которые получили эту степень в зарубежных вузах: Ирина Беляева (2016), Салимжан Гафуров и Евгений Арышенский (2017), Дмитрий Корнилин (2018). Еще четверо работают над диссертацией и готовятся к защите, передает пресс-служба Самарского университета.