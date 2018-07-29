Приставы рассказали, сколько задолжал самый злостный алиментщик в России

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Как пояснили в Федеральной службе судебных приставов, мужчина добровольно алиментные обязательства не выполняет, поэтому приставы применили к нему "весь комплекс мер принудительного исполнения".Эксперты и законодатели периодически предлагают все новые идеи, как заставить должников выплатить алименты. Одной из последних инициатив был запрет выдавать таким гражданам водительские права и заграничные паспорта.