Приставы Самарской области продолжают акцию «Собери ребенка в школу»

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Судебные приставы Автозаводского района №2 г. Тольятти в рамках акции «Собери ребенка в школу» провели рейд по должникам-алиментщикам. В результате мероприятия по двум исполнительным производствам были произведены аресты имущества должников, 16 нерадивых родителей были ограничены судебными приставами в праве выезда за пределы Российской Федерации, 4 ограничены в праве пользования специальным правом на право управления транспортными средствами (закон №340-ФЗ), 3 частично погасили задолженности перед своими детьми на общую сумму 70 тысяч рублей. Применение таких мер к должникам подталкивает к выполнению своих родительских обязательств.Социальная акция «Собери ребенка в школу» направлена на активизацию работы по взысканию алиментных платежей и привлечение внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов.