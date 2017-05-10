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Приставы Самарской области привлекли к уголовной ответственности алиментщика, который лишь раз сделал подарок сыну

10 мая 2017 11:02
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Приставы Самарской области привлекли к уголовной ответственности алиментщика, который лишь раз сделал подарок сыну
Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев.

Суд обязал выплачивать гражданина М. по ¼ части всех видов заработка ежемесячно на содержание своего несовершеннолетнего сына вплоть до его совершеннолетия. На основании исполнительного документа в 2011 году в отделе судебных приставов Шенталинского и Исаклинского районов Самарской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Мужчина не исполнял решение суда, уклоняясь от возложенных на него обязательств по уплате алиментов без уважительных на то причин.

В связи с тем, что должник более двух месяцев не выплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Мужчине было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 70 часов.

Должник продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Являясь трудоспособным, мужчина не предпринимал мер для нахождения работы, в центр занятости не обращался, на учет в качестве безработного не вставал. После привлечения гражданина к административной ответственности, задолженность гражданина М. перед ребенком составила более 40 тысяч рублей.

В суде было доказано, что гражданин М. не оказывает поддержку в содержании сына. Сам потерпевший ребенок пояснил, что с отцом он видится редко. Мужчина никакой материальной помощи не оказывает. Денег не дает, лишь на его 14-летие подарил одну тысячу рублей. Других подарков не делал, продукты питания не покупал.

Гражданину назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработка осужденного в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

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