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Приставы Самарской области приняли присягу

5 мая 2017 09:18
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Приставы Самарской области приняли присягу.
Мероприятие прошло у Вечного огня, горящего в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны.

В преддверии одного из важнейших праздников нашей страны работники Управления ФССП России по Самарской области были приведены к присяге.

Торжественная церемония прошла на значимом для каждого жителя областной столицы месте – на площади Славы. В присутствии ветерана Великой Отечественной войны Сергея Сергеевича Алехина и руководителя Управления ФССП России по Самарской области - главного судебного пристава Самарской области Владимира Викторовича Князева 6 молодых работников Службы судебных приставов присягнули на верность долгу. Они поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие традиции Федеральной службы судебных приставов.

Они произнесли клятву в канун главного праздника нашей страны, перед тремя поколениями – ветераном войны С.С. Алехиным, своим руководителем и коллегами, а также перед кадетами кадеты школы №170 имени Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской.

В этот день руководитель Управления отметил, что принятие присяги в канун дня Победы стало доброй традицией для Управления. Вместе с руководителем Управления и ветераном Великой Отечественной войны воспитанники школы №170 почтили память погибших в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. Судебные приставы возложили цветы у Вечного огня и почтили память павших воинов минутой молчания.

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Комментарии



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