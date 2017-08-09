Приставы Приволжского района посетили неплательщиков алиментов

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Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области продолжают напоминать родителям о том, как важно заботиться о благополучии своих несовершеннолетних детей. В рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Приволжского района Самарской области посетили 10 должников по алиментным обязательствам.В результате 7 граждан произвели частичное погашение задолженности на общую сумму 16 тысяч рублей, 2 должникам были вручены постановления об ограничении их в специальном праве на право управления транспортными средствами. Также они были предупреждены об административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), предусматривающей наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов.