Присоединяйся! Прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке Самары

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Подходит к концу Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 тм . 15 июля после финального матча состоится церемония закрытия мирового спортивного праздника. Этот же день станет последним днем работы Фестиваля болельщиков FIFA.Жители и гости Самары примут участие в флешмобе, который пройдет в фан-зоне накануне, 14 июля. Фанаты футбола и просто заинтересованные люди последовать примеру многочисленных иностранных болельщиков, которые приводили после себя в порядок трибуныстадионов.Присоединяйся! Приходи 14 июля на Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре почувствуй себя Болельщиком XXI века - болей, переживай, веселись, убирай! Последуй хорошему примеру!Прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке, передает пресс-служба облправительства.