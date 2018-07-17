Принято решение о размещении новой Кассационной инстанции судов общей юрисдикции в Самаре
17 июля 2018 20:54
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Государственная Дума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о создании в России отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, передает РАПСИ.
Автором документа выступает Верховный суд (ВС) России. Так, предусматривается создание девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции.
На заседании во вторник Госдума вернулась на стадию второго чтения рассмотрения документа и приняла еще ряд поправок к законопроекту, в частности, о предельном возрасте пребывания в должности зампредседателя Конституционного суда и о месте расположения Первого апелляционного суда. Ранее предлагалось установить, что суд будет располататься в Калуге. После этого документ был принят в окончательном, третьем чтении.
Кассационные суды, согласно законопроекту, будут располагаться в следующих городах:
Первый кассационный суд — Саратов;
Второй кассационный суд – Москва;
Четвертый кассационный суд – Краснодар;
Пятый кассационный суд – Пятигорск;
Шестой кассационный суд – Самара;
Седьмой кассационный суд – Челябинск;
Восьмой кассационный суд – Кемерово;
Девятый кассационный суд – Владивосток;
Кассационный военный суд – Новосибирск.
Апелляционные суды будут находиться в следующих городах:
Первый апелляционный суд – Москва;
Второй апелляционный суд – Санкт-Петербург;
Третий апелляционный суд – Сочи;
Четвертый апелляционный суд – Нижний Новгород;
Пятый апелляционный суд – Новосибирск;
Апелляционный военный суд – городской округ Власиха Московской области.
Апелляционные суды будут рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции. В них будут направляться жалобы и представления на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции судом субъекта РФ на территории соответствующего судебного апелляционного округа. Также там будут рассматриваться дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. По судебным актам, принятым в первой инстанции районным судом или мировым судьей, апелляционная инстанция остается прежней.
Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. В их компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве суда кассационной инстанции. Будут рассматриваться жалобы и представления на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции, заместителя председателя Верховного суда РФ и заместителя председателя Конституционного суда РФ, согласно поправкам, составляет теперь 76 лет.
Кроме того, как заявил в ходе заседания во вторник в Госдуме глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, будет ограничен двумя сроками подряд срок пребывания на посту председателей и зампредседателей областных, кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.
Устанавливаются и сроки назначения председателей новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции – с момента вступления закона в силу и до 15 октября 2018 года. Период образования новых апелляционных и кассационных судов и начала их деятельности предлагается установить с момента официального опубликования закона и до 1 октября 2019 года. Решение о начале деятельности новых судов будет принимать Пленум Верховного Суда РФ.
Изменения вносятся в законы «О судебной системе РФ», «О судах общей юрисдикции в РФ», «О военных судах РФ» и «О Верховном суде РФ».
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