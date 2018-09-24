Принят комплекс мер по поддержке жителей Самарской области предпенсионного возраста
24 сентября 2018 15:30
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24 сентября 2018 года на очередном заседании Самарской Губернской Думы в двух чтениях принят закон «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Самарской области», который был разработан по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова фракцией «Единая Россия».
Закон позволит сохранить лицам, достигшим в период с 01.01.2019 года по 31.12.2027 года возраста 55 лет и более для женщин и 60 лет и более для мужчин, следующие меры социальной поддержки:
- ветеранам труда Российской Федерации и гражданам, приравненным к ветеранам труда – ежемесячной денежной выплаты по статусу и ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (50% платы за жилье в пределах социальной нормы площади жилья, за коммунальные услуги; 50% взноса на капитальный ремонт); льгот по зубопротезированию;
- ветеранам труда Самарской области — ежемесячной денежной выплаты по статусу;
- лицам предпенсионного возраста — льгот по транспортному налогу (в размере ½ от ставки налога в отношении одного транспортного средства);
- права на социальную помощь;
- право на бесплатную юридическую помощь.
Глава региона Дмитрий Азаров прокомментировал решение депутатов:
«Все мы знаем о грядущих изменениях в федеральном законодательстве. Президент страны Владимир Владимирович Путин в своем обращении к нации сказал о том, что конечно, было бы справедливо меры поддержки, которые есть на региональном уровне, сохранить для людей, достигших 55-60 лет (соответственно, женщин и мужчин). Я в тот же день сказал, что мы обязательно это сделаем на территории Самарской области. И сегодня та инициатива, с которой я вышел в Губернскую думу, получила поддержку всего депутатского корпуса. Изменения в закон приняты, мы в полной мере на территории Самарской области все льготы и меры соцподдержки сохраняем».
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос предоставления лицам предпенсионного возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд, а также права на льготный проезд в общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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