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Принц Чарльз посвятил в рыцари основателя Bee Gees Барри Гибба

26 июня 2018 23:57
388
Торжественная церемония посвящения в рыцари состоялась в Букингемском дворце. Барри Гибб отмечен за заслуги в области музыки и благотворительности.
Один из основателей группы Bee Gees, британский певец Барри Гибб был посвящен в рыцари Британской империи. Сообщение об этом размещено в официальном Twitter британской королевской семьи, передает РБК.

«Поздравляем сэра Барри Гибба! Сооснователь Bee Gees сегодня был посвящен в рыцари за свои заслуги в области музыки и благотворительности», — говорится в сообщении.

Церемония посвящения прошла в Букингемском дворце, ее проводил принц Уэльский Чарльз. ​Гибба сопровождали его супруга Линда и дети — Майкл, Александра и Эшли.

Музыкальная группа Bee Gees была основана в 1958 году тремя братьями Гибб — Барри и Роббином, которые стали ее вокалистами, и Морисом, который стал клавишником и гитаристом группы. Среди самых известных песен группы — Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Tragedy, Night Fever и другие.

В 2003 году группа прекратила существование в связи со смертью Мориса Гибба в результате осложнений операции на кишечнике. По прошествии шести лет, в конце 2009 года, Барри и Робин объявили о возрождении Bee Gees. В 2012 году Робин Гибб также скончался — от рака. Сейчас Барри Гибб выступает сольно.

Принимая почетный титул, Барри заявил, что не смог бы достичь таких успехов без своих братьев. «Я надеюсь и молюсь, чтобы они знали о том, что произошло, и что они гордятся. Я верю в это», — приводит его словам Daily Mail.

О том, что Гибб удостоен рыцарского звания, стало известно в декабре 2017 года.




Источник фото: twitter.com/RoyalFamily...





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Комментарии



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26 июня 2018  23:57
Торжественная церемония посвящения в рыцари состоялась в Букингемском дворце. Барри Гибб отмечен за заслуги в области музыки и благотворительности.
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