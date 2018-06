Принц Чарльз посвятил в рыцари основателя Bee Gees Барри Гибба

388

«Поздравляем сэра Барри Гибба! Сооснователь Bee Gees сегодня был посвящен в рыцари за свои заслуги в области музыки и благотворительности», — говорится в сообщении.Церемония посвящения прошла в Букингемском дворце, ее проводил принц Уэльский Чарльз. ​Гибба сопровождали его супруга Линда и дети — Майкл, Александра и Эшли.Музыкальная группа Bee Gees была основана в 1958 году тремя братьями Гибб — Барри и Роббином, которые стали ее вокалистами, и Морисом, который стал клавишником и гитаристом группы. Среди самых известных песен группы — Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Tragedy, Night Fever и другие.В 2003 году группа прекратила существование в связи со смертью Мориса Гибба в результате осложнений операции на кишечнике. По прошествии шести лет, в конце 2009 года, Барри и Робин объявили о возрождении Bee Gees. В 2012 году Робин Гибб также скончался — от рака. Сейчас Барри Гибб выступает сольно.Принимая почетный титул, Барри заявил, что не смог бы достичь таких успехов без своих братьев. «Я надеюсь и молюсь, чтобы они знали о том, что произошло, и что они гордятся. Я верю в это», — приводит его словам Daily Mail.О том, что Гибб удостоен рыцарского звания, стало известно в декабре 2017 года.Источник фото: twitter.com/RoyalFamily...