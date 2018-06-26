Принц Чарльз посвятил в рыцари основателя Bee Gees Барри Гибба
26 июня 2018 23:57
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«Поздравляем сэра Барри Гибба! Сооснователь Bee Gees сегодня был посвящен в рыцари за свои заслуги в области музыки и благотворительности», — говорится в сообщении.
Церемония посвящения прошла в Букингемском дворце, ее проводил принц Уэльский Чарльз. Гибба сопровождали его супруга Линда и дети — Майкл, Александра и Эшли.
Музыкальная группа Bee Gees была основана в 1958 году тремя братьями Гибб — Барри и Роббином, которые стали ее вокалистами, и Морисом, который стал клавишником и гитаристом группы. Среди самых известных песен группы — Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Tragedy, Night Fever и другие.
В 2003 году группа прекратила существование в связи со смертью Мориса Гибба в результате осложнений операции на кишечнике. По прошествии шести лет, в конце 2009 года, Барри и Робин объявили о возрождении Bee Gees. В 2012 году Робин Гибб также скончался — от рака. Сейчас Барри Гибб выступает сольно.
Принимая почетный титул, Барри заявил, что не смог бы достичь таких успехов без своих братьев. «Я надеюсь и молюсь, чтобы они знали о том, что произошло, и что они гордятся. Я верю в это», — приводит его словам Daily Mail.
О том, что Гибб удостоен рыцарского звания, стало известно в декабре 2017 года.
Источник фото: twitter.com/RoyalFamily...
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