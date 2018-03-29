Я нашел ошибку
Главные новости: 
Считалось, что верба может защитить дом от природных стихий.
Приметы на Вербное воскресенье связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе
Трое неизвестных подошли к автомобилю, в котором находился пострадавший, и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, забрали сумку с деньгами. «Материальный ущерб составил 58 млн 459 тыс. 179 руб.».
В Москве около ТЦ «Дубровка» у мужчины похитили 31 млн рублей, $263 тыс., а также €167 тыс.
В итоге у машины сильно деформировался капот.
В Самаре на пересечении улиц Пионерской и Водников погрузчик наехал на припаркованную Lada Vesta
Впервые за 80 лет на чемпионате мира не будет ни одного арбитра из Великобритании.
Российская бригада судей будет работать на матчах ЧМ-2018
В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения.
Сотрудники надзорной деятельности приняли участие в проверках ТРЦ «Мега Сити» и «Амбар» в Самаре
Тема учения: «Организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе».
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Вести телепроект 18-летняя спортсменка будет в паре с Алексеем Ягудиным.
Фигуристка Евгения Медведева стала ведущей нового шоу на Первом канале
Новый орган в ближайшее время будет тщательно изучен учеными.
Ученые обнаружили в организме человека новый орган
сегодня  Пятница, 30 марта, 01:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/03:
USD 57.76
0.2
EUR 71.09
-0.24
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Приметы на Вербное воскресенье связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе

29 марта 2018 23:29
158
Считалось, что верба может защитить дом от природных стихий.
Главная традиция Вербного Воскресенья – освящение веточек вербы в церкви. Считается, что эти веточки в течение всего года будут защищать дома от пожаров и наводнений, а их хозяев – от бедности, болезней и невзгод, пишет big-rostov.ru.

Приметы праздника связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе. Считается, что если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.

Если на Вербное воскресенье идёт дождь - ждите хорошего урожая. Эта примета основана на многолетних наблюдениях наших предков. Они заметили, что, если в данный день идет дождь, то урожай будет просто замечательный. Если же, наоборот, стоит сухая погода, то и урожая можно не ждать. А, если на небе тучи, пасмурно, но дождя нет, то урожай будет достаточно хороший, но не такой, как хотелось бы.

Также считалось, что верба может защитить дом от природных стихий. В дом, в котором есть освящённая веточка вербы, не попадёт молния. Если при пожаре вербу бросить в огонь, то он быстрее погаснет, и пламя не перейдёт на другое строение. А веточки, брошенные во время ледохода в воду, помогут избежать больших паводков.

Если к следующему празднику Вербного воскресенья в доме оставались неиспользованные ветви, то их ни в коем случае нельзя было выкидывать. Их необходимо сжечь и бросить в ручей или реку, причём, вода не должна быть стоячей. Выбирая новые ветви, отдавали предпочтение молодым деревьям, растущим у рек. Нельзя было брать ветви с деревьев, растущих около кладбища, а также на которых есть гнёзда и дупла.

Постучишь по телу веточкой вербы – будет здоровье целый год. Пожалуй, это единственная примета, о которой знают люди сегодня. Сначала веточку вербы освящают в этот день в церкви, а после этого веточкой постукивают по телу и приговаривают: «Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни и таким же богатым, как земля». Такое предпочтение отдается именно вербе потому, что это, пожалуй, самое живучее дерево, какое только есть в природе. Считается, что даже если палку вербы воткнуть в землю вверх «ногами», то она все равно примется, и будет расти. Именно по этой причине верба сможет дать здоровье человеку, потому, что она сама очень сильная.

Съешь почку вербы – решится важное дело. Освященные веточки вербы было принято хранить целый год возле иконы. Если вам предстоит идти на важные переговоры, или вы собираетесь начать очень важное для вас дело, и вы не уверены в результате, то верба поможет вам и здесь. Но поможет только та верба, которая в Вербное воскресенье была освящена в церкви. Отправляясь на важное дело, нужно оторвать от веточки три почки и съесть их, запивая свяченой водой, при этом думая о своем деле. Правда, пользоваться этим свойством веточки можно только в самом крайнем случае. Постоянно, надо не надо, вербу лучше не беспокоить, может выйти боком.

На Вербное воскресенье подумай о любимом человеке, он и придет. Суеверие? Скорее всего. Но раньше молодая девушка, если ей нравился какой-нибудь парень, а он на нее не обращал никакого внимания, ждала именно этого дня. Начиная с самого утра, она начинала думать о том, кто дорог ее сердцу. Ее мысли каким-то непонятным образом передавались этому парню. А вечером он приходил к ней, чтобы позвать ее погулять. В принципе, уже давно доказано, что человеческая мысль материальна. Все, о чем мы думаем, рано или поздно обязательно случается в реальной жизни. Возможно, у Вербного воскресенья такая энергетика, которая позволяет воплотить наши мысли в жизнь гораздо быстрее, чем в любой другой день.

Посади комнатное растение на Вербное воскресенье – будешь богатым. Раньше считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. Но у этой приметы есть несколько особенностей, о которых мало кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности. А во-вторых, сажать нужно только растения с большими и мясистыми листами.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
29 марта 2018  23:29
Считалось, что верба может защитить дом от природных стихий.
Приметы на Вербное воскресенье связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе
Считалось, что верба может защитить дом от природных стихий.  Социум
151
29 марта 2018  21:30
В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения.
Сотрудники надзорной деятельности приняли участие в проверках ТРЦ «Мега Сити» и «Амбар» в Самаре
В ходе проверок инспекторы надзорных органов обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода,... Социум
190
29 марта 2018  21:24
Тема учения: «Организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе».
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Тема учения: «Организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе».  Социум
190
Весь список

Здравоохранение
29 марта 2018  16:53
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления ассоциации.
Президентом ассоциации врачей Самарской области вновь избран профессор Сергей Измалков
Выборы проходили открытым голосованием, кандидатуру Сергея Николаевича утвердили единогласно. Также участники конференции утвердили новый состав правления... Здравоохранение
177
29 марта 2018  16:47
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и практической подготовки участников, определение степени овладения ими общими и профессиональными компетенция
Студенты медицинских колледжей приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Региональный этап представлял собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсных заданий, которые направлены на выявление теоретической и... Здравоохранение
162
29 марта 2018  09:50
Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет
Роспотребнадзор предупредил о рисках при покупке домашних кондитерских изделий через интернет
Они могут стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и аллергических реакций. Здравоохранение
146
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
127
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
163
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
194
Весь список
Туризм
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
65
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
317
16 марта 2018  12:54
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр.
Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом
Они хотели бы открыть на полуострове культурный центр. Туризм
500
Весь список
Образование
29 марта 2018  11:41
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24. В настоящее время в школе не хватает мест.
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24.
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
174
29 марта 2018  09:21
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
154
28 марта 2018  23:58
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к употреблению наркотиков.
В Самаре состоялась видеоконференция «Имею право знать»
Мероприятие проводилось в целях профилактики наркомании, и связанных с ней правонарушений, а также формирования психологической устойчивости детей и молодежи к... Образование
410
Весь список

Культура
29 марта 2018  14:00
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Творческая встреча пройдет 30 марта.  Культура
160
29 марта 2018  12:43
Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй» Он состоится 1 апреля в ДК Железнодорожников.
Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй»
 Он состоится 1 апреля в ДК Железнодорожников.  Культура
178
28 марта 2018  13:18
Самарцам представят выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Самарцам представят выставочный проект «Русский балет – вдохновенный рисунок танца»
Он откроется в Самарской областной библиотеке. Культура
170
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
464
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
799
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
763
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1337
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
804
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
733
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1570
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
916
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1013
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1610
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
946
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4226
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2399
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2870
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2749
Весь список

Мероприятия
На стадионе «Металлург» прошли тактико-специальные учения
Самарцев приглашают отметить Международный день театра вместе с заслуженным артистом России Олегом Беловым
Самарцев приглашают на ежегодный межнациональный весенний «Карга туй»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда