Приметы на Вербное воскресенье связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе
29 марта 2018 23:29
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Приметы праздника связаны с магическими свойствами, которые приписывают вербе. Считается, что если перед Вербным Воскресеньем появилось много «сережек» вербы (распустились почки), то весь год будет урожайным, плодородным и богатым на хорошие события.
Если на Вербное воскресенье идёт дождь - ждите хорошего урожая. Эта примета основана на многолетних наблюдениях наших предков. Они заметили, что, если в данный день идет дождь, то урожай будет просто замечательный. Если же, наоборот, стоит сухая погода, то и урожая можно не ждать. А, если на небе тучи, пасмурно, но дождя нет, то урожай будет достаточно хороший, но не такой, как хотелось бы.
Также считалось, что верба может защитить дом от природных стихий. В дом, в котором есть освящённая веточка вербы, не попадёт молния. Если при пожаре вербу бросить в огонь, то он быстрее погаснет, и пламя не перейдёт на другое строение. А веточки, брошенные во время ледохода в воду, помогут избежать больших паводков.
Если к следующему празднику Вербного воскресенья в доме оставались неиспользованные ветви, то их ни в коем случае нельзя было выкидывать. Их необходимо сжечь и бросить в ручей или реку, причём, вода не должна быть стоячей. Выбирая новые ветви, отдавали предпочтение молодым деревьям, растущим у рек. Нельзя было брать ветви с деревьев, растущих около кладбища, а также на которых есть гнёзда и дупла.
Постучишь по телу веточкой вербы – будет здоровье целый год. Пожалуй, это единственная примета, о которой знают люди сегодня. Сначала веточку вербы освящают в этот день в церкви, а после этого веточкой постукивают по телу и приговаривают: «Будь таким же сильным, как верба, таким же здоровым, как ее корни и таким же богатым, как земля». Такое предпочтение отдается именно вербе потому, что это, пожалуй, самое живучее дерево, какое только есть в природе. Считается, что даже если палку вербы воткнуть в землю вверх «ногами», то она все равно примется, и будет расти. Именно по этой причине верба сможет дать здоровье человеку, потому, что она сама очень сильная.
Съешь почку вербы – решится важное дело. Освященные веточки вербы было принято хранить целый год возле иконы. Если вам предстоит идти на важные переговоры, или вы собираетесь начать очень важное для вас дело, и вы не уверены в результате, то верба поможет вам и здесь. Но поможет только та верба, которая в Вербное воскресенье была освящена в церкви. Отправляясь на важное дело, нужно оторвать от веточки три почки и съесть их, запивая свяченой водой, при этом думая о своем деле. Правда, пользоваться этим свойством веточки можно только в самом крайнем случае. Постоянно, надо не надо, вербу лучше не беспокоить, может выйти боком.
На Вербное воскресенье подумай о любимом человеке, он и придет. Суеверие? Скорее всего. Но раньше молодая девушка, если ей нравился какой-нибудь парень, а он на нее не обращал никакого внимания, ждала именно этого дня. Начиная с самого утра, она начинала думать о том, кто дорог ее сердцу. Ее мысли каким-то непонятным образом передавались этому парню. А вечером он приходил к ней, чтобы позвать ее погулять. В принципе, уже давно доказано, что человеческая мысль материальна. Все, о чем мы думаем, рано или поздно обязательно случается в реальной жизни. Возможно, у Вербного воскресенья такая энергетика, которая позволяет воплотить наши мысли в жизнь гораздо быстрее, чем в любой другой день.
Посади комнатное растение на Вербное воскресенье – будешь богатым. Раньше считалось, что если именно в этот день посадить комнатный цветок, то он привлечет в вашу жизнь деньги. Но у этой приметы есть несколько особенностей, о которых мало кто знает. Во-первых, если цветок в течение месяца завянет, то вам предстоит прожить всю свою жизнь в бедности. А во-вторых, сажать нужно только растения с большими и мясистыми листами.
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