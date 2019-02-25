Приложение «Прибывалка-63» стала отображать график движения поездов самарского метрополитена

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Пользоваться общественным транспортом стало удобнее и проще, а спрогнозировать свою поездку жители и гости Самары смогут более детально и вариативно - приложение «Прибывалка-63» стала отображать и график движения поездов метрополитена. Такая возможность была реализована городским Департаментом транспорта и самарским метрополитеном совместно с командой разработчиков данного приложения.«Расширение функциональных возможностей приложения «Прибывалка-63» позволяет повысить уровень информированности людей, которые пользуются общественным транспортом. Предоставление максимально полной и открытой информации о работе общественного транспорта Самары реализовано в рамках комплекса работ, направленных на улучшение транспортной инфраструктуры города и применений технологий перспективного проекта «Умный город», в котором будет реализован целый ряд цифровых технологий», - отметил руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин.«В настоящее время интервал движения поездов составляет от 10 до 25 минут, выполнение графика движения – 99,87%. Например, путь от станции «Юнгородок» до станции «Алабинская» занимает 22 минуты. Таким образом, независимо от погоды и дорожной обстановки в городе, метрополитен является самым быстрым и стабильным городским транспортом», - подчеркнул первый заместитель директора - главный инженер МП г. о. Самара «Самарский метрополитен им. А.А. Росовского» Алексей Гурьянов.По словам одного из разработчиков приложения «Прибывалка-63» Александра Сергеева, тестовый запуск программы состоялся 21 февраля текущего года, в сегодня, 25 февраля, – официальный запуск программы. На согласование расписания и доработку приложения понадобилось две недели. Поскольку данные в «Прибывалку» поступают от метрополитена напрямую, они отражаются максимально точно.Чтобы полноценно пользоваться прогнозами для метрополитена, для корректной работы приложения пользователям рекомендуется его обновить, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации