Приехали. BlaBlaCar будет брать деньги с пассажиров

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Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar начнёт брать с пассажиров плату за бронирование места, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление компании.Для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса, необходимо будет выбрать один из двух доступных видов бронирования: суточный (149 рублей) или месячный (199 рублей). За поездки на расстояние менее 120 километров плата браться не будет.Любопытно, что для автовладельцев сервис останется бесплатным, однако размер их компенсации продолжит контролироваться. Это необходимо для того, чтобы водители могли лишь покрывать часть транспортных расходов, а не получать прибыль.