При крещенских купаниях в проруби необходимо соблюдать правила безопасности

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В преддверии традиционных крещенских купаний в проруби, сообщает пресс-служба администрации Самары.- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Следует идти медленно и внимательно, убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необходимо опуститься в воду с помощью поручней, которыми оснащены места спуска в воду.- Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте.- Во избежание общего переохлаждения организма не находитесь в проруби более 1 минуты.- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь.- При выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце.- После купания (окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду.- ГКУ «ПСС Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;- Служба спасения – 112;- Старший оперативный дежурный «ЕДДС» г.о. Самара – 930-81-12;- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;- Скорая медицинская помощь – 03, 030.Фото: samadm.ru