Президент учредил новый знак отличия «За наставничество»

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Новый знак отличия вводится «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации».К указу прилагаются положение об этом знаке отличия, его описание и рисунок. Соответствующие изменения внесены также в положение о государственных наградах России.«Знаком отличия «За наставничество» награждаются лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных учреждений, врачей, работников культуры и деятелей искусства», — говорится в документе.Для награждения знаком требуются личные заслуги в деле наставничества на протяжении не менее пяти лет.С 13 по 15 февраля в Москве на ВДНХ проходил форум «Наставник». На встрече с участниками форума президент поддержал идею возрождения почетного звания «Заслуженный наставник России».«Хорошая идея, в целом идея правильная», — заявил он тогда. Путин добавил, что можно подумать над названием и над тем, как внести в этот процесс элемент общественного признания.С 1981 по 1995 год существовала госнаграда «Почетный наставник молодежи РСФСР». Она вручалась Президиумом Верховного совета республики. Награду вручали высококвалифицированным рабочим, колхозникам, инженерно-техническим работникам, специалистам сельского хозяйства и служащим, которые не менее десяти лет безупречно проработали в одной организации и не менее пяти из них занимались воспитанием молодежи.