Президент или мэр? Путин рассказал, чья работа сложнее

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— Труднее всего работать руководителем муниципального образования, потому что это напрямую с людьми надо работать, — ответил президент на вопрос журналиста, кем работать сложнее: президентом или мэром.Путин также напомнил, что был заместителем мэра, и выразил уверенность, что справился бы с работой "на ступеньку выше".