Президент или мэр? Путин рассказал, чья работа сложнее
9 сентября 2018 23:05
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— Труднее всего работать руководителем муниципального образования, потому что это напрямую с людьми надо работать, — ответил президент на вопрос журналиста, кем работать сложнее: президентом или мэром.
Путин также напомнил, что был заместителем мэра, и выразил уверенность, что справился бы с работой "на ступеньку выше".
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