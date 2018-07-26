Президент СамГТУ стал Почетным гражданином Самары

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С учетом рекомендаций Комиссии тайным голосованием в закрытой части 46-го заседания Думы депутатами было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин г.о. Самара» президенту ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» Владимиру Калашникову.Владимир Васильевич работает в Самарском политехе с 1967 года. В 1999 году он был избран ректором СамГТУ, в декабре 2009 года утвержден президентом опорного университета. Под его руководством вуз стал крупнейшим в Самарской области и Среднем Поволжье, были организованы 3 новых факультета, открыты 25 новых специальностей.Владимир Калашников – известный ученый, имеет свыше 390 научных трудов. Его работы широко известны в России и за рубежом. Под его руководством защищены 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций. Он избран действительным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.Выполняя свой гражданский долг, Владимир Васильевич принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий Чернобыльской АЭС», является ветераном Чернобыльского движения.Владимиру Калашникову присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Почетный оружейник», он награжден медалями «За заслуги в создании вооружения и военной техники», «За трудовую доблесть», обладает нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», Почетным знаком «За заслуги перед Самарской областью».