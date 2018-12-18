Президент РФ присвоил генеральское звание полковнику Сергею Тихонову, обеспечивающего противовоздушную оборону в Самарской области

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Президент Российской Федерации своим указом присвоил звание «генерал-майор» полковнику- командиру соединения противовоздушной обороны, дислоцированного в регионах Поволжья для прикрытия критически важных объектов.Штаб соединения находится в Самаре.Тихонов Сергей Геннадьевич родился в 1973 году в г. Александровск-Сахалинский, окончил в 1994 году Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и в 2009 году - Военную академию воздушно-космической обороны. Прошел все командные должности в войсках противовоздушной обороны от командира взвода до командира дивизии. Нынешнюю должность занимает с 2016 года. Награждён почетной грамотой Президента Российской Федерации и медалями.На фото Сергей Тихонов в середине.