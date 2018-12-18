Президент РФ присвоил генеральское звание полковнику Сергею Тихонову, обеспечивающего противовоздушную оборону в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Главная елка Самары на площади Куйбышева высотой 25 метров была установлена 14 декабря и будет торжественно зажжена Дедом Морозом из Великого Устюга 21 декабря.
Самара вошла в топ-10 городов России с самыми высокими новогодними елками
Жителей и гостей города Самары будет ждать «Новогодняя сказка в Берендеевом царстве».
О праздничной новогодней программе на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена»
К сожалению, не у всех ребят есть близкие, способные осуществить их заветные детские мечты. Именно поэтому ежегодно организовывается «Ёлка желаний», в которой может каждый взрослый принять участие.
Почувствуй себя волшебником: в СО стало доброй традицией проводить акцию «Ёлка желаний»
По словам президента, состоялись успешные испытания новой межконтинентальной ракеты «Сармат», а вскоре начнется серийное производство новейшего ракетного комплекса «Авангард».
Путин пригрозил новыми ракетами странам с «агрессивной риторикой»
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база.
Две несовершеннолетние самарчанки, обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков, предстанут перед судом
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Сызрани мужчина осужден за нападение на фельдшера скорой помощи и за оказание сопротивления сотрудникам Росгвардии
По версии правоохранителей, пока женщина отвлекает хозяина квартиры заполнением «важных» документов, мужчина, якобы проверяя счетчики, находит в укромном месте припрятанные деньги и меняет их на билеты банка приколов.
Полицейские ищут мужчину и женщину, которые,втираясь в доверие к пожилым людям, похищают у них деньги
Вход свободный.
Рождественский подарок от САТОБ: концерт артистов Молодежной оперной программы
сегодня  Вторник, 18 декабря, 18:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/12:
USD 66.62
0.19
EUR 75.38
-0.01
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Президент РФ присвоил генеральское звание полковнику Сергею Тихонову, обеспечивающего противовоздушную оборону в Самарской области

18 декабря 2018 14:25
299
Штаб соединения находится в Самаре.
Президент Российской Федерации своим указом присвоил звание «генерал-майор» полковнику Сергею Тихонову - командиру соединения противовоздушной обороны, дислоцированного в регионах Поволжья для прикрытия критически важных объектов.

Штаб соединения находится в Самаре.

Тихонов Сергей Геннадьевич родился в 1973 году в г. Александровск-Сахалинский, окончил в 1994 году Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и в 2009 году - Военную академию воздушно-космической обороны. Прошел все командные должности в войсках противовоздушной обороны от командира взвода до командира дивизии. Нынешнюю должность занимает с 2016 года. Награждён почетной грамотой Президента Российской Федерации и медалями. 

На фото Сергей Тихонов в середине.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 декабря 2018  17:46
Жителей и гостей города Самары будет ждать «Новогодняя сказка в Берендеевом царстве».
О праздничной новогодней программе на территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена»
Жителей и гостей города Самары будет ждать «Новогодняя сказка в Берендеевом царстве».   Социум
0
18 декабря 2018  17:37
К сожалению, не у всех ребят есть близкие, способные осуществить их заветные детские мечты. Именно поэтому ежегодно организовывается «Ёлка желаний», в которой может каждый взрослый принять участие.
Почувствуй себя волшебником: в СО стало доброй традицией проводить акцию «Ёлка желаний»
К сожалению, не у всех ребят есть близкие, способные осуществить их заветные детские мечты. Именно поэтому ежегодно организовывается «Ёлка желаний», в... Социум
9
18 декабря 2018  16:38
По версии правоохранителей, пока женщина отвлекает хозяина квартиры заполнением «важных» документов, мужчина, якобы проверяя счетчики, находит в укромном месте припрятанные деньги и меняет их на билеты банка приколов.
Полицейские ищут мужчину и женщину, которые,втираясь в доверие к пожилым людям, похищают у них деньги
По версии правоохранителей, пока женщина отвлекает хозяина квартиры заполнением «важных» документов, мужчина, якобы проверяя счетчики, находит в укромном... Социум
66
Весь список

Здравоохранение
18 декабря 2018  12:48
Обновленное детское отделение самарской первой стоматологии принимает первых пациентов
Обновленное детское отделение самарской первой стоматологии принимает первых пациентов
Проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания. Здравоохранение
121
18 декабря 2018  09:42
Уровень смертности в России к 2024 году должен снизиться на 17%
Уровень смертности в России к 2024 году должен снизиться на 17%
Об этом заявила Татьяна Голикова. Здравоохранение
145
18 декабря 2018  09:11
Ученые объяснили, почему вегетарианство может быть вредно для детей Дети до двух лет должны получать животные жиры и белки.
Ученые объяснили, почему вегетарианство может быть вредно для детей
Дети до двух лет должны получать животные жиры и белки. Здравоохранение
144
Весь список
Новости медицины
18 декабря 2018  17:39
УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
 Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий.  Новости медицины
9
17 декабря 2018  18:16
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
 Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение.  Новости медицины
55
17 декабря 2018  17:47
Технологии удаления волос
Технологии удаления волос
       В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
39
Весь список
Туризм
18 декабря 2018  10:06
"Вагон знаний" с 270 школьниками Самары посетил Казань
В те же дни 208 детей Пензенской области и 360 детей Тольятти познакомились с Самарой. Туризм
208
17 декабря 2018  10:58
Названы самые популярные достопримечательности России
Названы самые популярные достопримечательности России
На первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь. Туризм
292
12 декабря 2018  10:11
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
276
Весь список
Образование
14 декабря 2018  12:43
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
244
13 декабря 2018  15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.
В Самаре пройдет Всероссийский семинар «Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» как средство повышения квалификации педагогов»
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.  Образование
400
13 декабря 2018  14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.
Первый в истории региона Окружной форум транспортников посетил Дмитрий Кривов
 Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.  Образование
411
Весь список

Культура
17 декабря 2018  13:07
В Самаре появился еще один драмтеатр Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской.
В Самаре появился еще один драмтеатр
Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской. Культура
225
17 декабря 2018  10:07
Детский музыкально-хореографического театр
Детский музыкально-хореографического театр "Искорки" отметит 20-летие
В честь юбилея состоится театрализованный концерт. Культура
229
16 декабря 2018  09:23
ЭтноФест-2019 состоится в Самаре
ЭтноФест-2019 состоится в Самаре
Он пройдет 3-8 января Культура
532
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
180
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
449
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
695
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1724
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
648
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1031
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
923
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
642
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
613
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1160
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1028
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1401
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1798
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1887
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3107
Весь список

Мероприятия
Рождественский подарок от САТОБ: концерт артистов Молодежной оперной программы
Учителя и школьники из Самарской области приняли участие в форуме «ПроеКТОриЯ»
"От ВЧК до ФСБ. 100 лет служения Отечеству". Александр Хинштейн открыл уникальную выставку
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные