Прежде чем проект памятника ракетостроителям в Самаре будет реализован, он пройдет общественные слушания

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Во вторник, 16 января, состоялось еженедельное рабочее совещание под председательством главы СамарыНа повестку заседания был вынесен вопрос об итогах конкурса на лучший проект памятника ракетостроителям, который планируется установить около музея «Самара Космическая».Как сообщил заместитель руководителя Управления главного архитектора, на участие в конкурсе было подано восемь заявок. Свои варианты скульптурной композиции, прославляющей ракетостроителей, предложили ведущие архитекторы из Самары, Тольятти, Москвы и Санкт-Петербурга.Профессиональное жюри отдало предпочтение проекту, автором которого является академик Российской академии художеств. Он представил композицию, в которую вошли фигуры основоположников ракетостроения и всей космической отрасли: главного организатора производства ракетно-космической техники СССР Сергея Королева, главного конструктора космических систем Валентина Глушко, генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова, директоров Куйбышевского моторостроительного завода Леонида Чечени и Ростислава Зеленева, ректора Куйбышевского авиационного института с 1956 по 1988 годы Виктора Лукачева и директором «ЦСКБ-Прогресс» Виктора Литвинова.По поручению Елены Лапушкиной, прежде чем проект будет реализован, он пройдет общественные слушания:«В состав конкурсной комиссии вошли исключительно представители профессионального сообщества. Это уважаемые люди, на решение которых можно опираться. Но также необходимо узнать и мнение людей, которые болеют за ракетно-космическую отрасль: ветеранов профессии, действующих работников ипросто неравнодушных горожан», - отметила Глава города.Также Елена Лапушкина поручила подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию. После ее подробного изучения будет принято решение об источниках финансирования проекта.Кроме того, на совещании обсудили ход работ по воссозданию исторического для Самары объекта - деревянной башни, расположенной в районе пересечения улиц Водников и Кутякова. Специалисты Управления главного архитектора доложили, что строительство самой башни уже завершено, осталось провести коммуникации и выполнить работы по благоустройству прилегающей территории. Помимо этого, на территории комплекса планируется возвести хозяйственную постройку и открытый кузнечный цех, а площадку обнести деревянным частоколом.Елена Лапушкина поручила подготовить проект дальнейшего развития территории, а также подробную концепцию использования объекта, сообщает пресс-служба администрации Самары.