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Претендентов на американскую визу обяжут указывать свои ники в соцсетях

1 июня 2017 19:45
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Утверждается, что заполнение пунктов о социальных сетях является добровольным, однако чиновники подчеркивают, что отсутствие соответствующей информации может привести к задержкам в получении визы или отказу во въезде.
Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters, в соответствии с новыми правилами, утвержденными 23 мая Административно-бюджетным управлением Белого дома, претендент на въезд в США при заполнении анкеты будет обязан указывать все свои адреса в электронной почте и аккаунты в социальных сетях. Помимо этого он должен будет предоставить всю информацию о своем месте жительства, работе и посещении различных стран за последние 15 лет.

Утверждается, что заполнение пунктов о социальных сетях является добровольным, однако чиновники подчеркивают, что отсутствие соответствующей информации может привести к задержкам в получении визы или отказу во въезде.

При этом в Государственном департаменте указали, что сотрудники посольства смогут затребовать и дополнительную информацию, если посчитают это необходимым.

Reuters привел ссылку на образец анкеты с посольства США в Турции.​

Ужесточение правил в Госдепе ранее объясняли интересами национальной безопасности и борьбой с терроризмом.

Как сообщила РБК пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсен, ужесточение правил выдачи виз затронет менее 1% претендентов на въезд в Соединенные Штаты. При этом в американские дипмиссии ежегодно поступает более 13 млн заявлений на получение виз, отметила она.

Представитель дипмиссии заверила, что лишь некоторые заявители должны будут раскрыть о себе дополнительную информацию, в том числе о социальных сетях, при этом только по запросу консульского работника. «Мы не просим предоставить нам пароли от аккаунтов в соцсетях или e-​mail», — подчеркнула Олсен.

По ее словам, информация о соцсетях заявителя необходима для подтверждения личности претендента на визу. Олсен также добавила, что дипломаты руководствуются меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении отбора и проверки заявок на получение виз.

Ужесточение иммиграционного законодательства было одним из основных пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа. Сразу после инаугурации он подписал указ, который запретил въезд в страну для жителей нескольких стран Ближнего Востока. Однако в результате указ был отменен, поскольку суд признал его дискриминационным.

В конце января советник Трампа Стивен Миллер на встрече с чиновниками различных ведомств заявил, что в Белом доме обсуждали возможность обязать въезжающих в страну иностранцев раскрывать данные о сайтах и соцсетях, которые те посещают, а также предоставлять контакты, содержащиеся в их мобильных телефонах. Позже рекомендация проверять аккаунты в соцсетях «подозрительных» претендентов на визу была разослана в посольства США. Однако до конца мая речь не шла о том, чтобы сделать эту процедуру обязательной.

Ранее правозащитники и юристы указывали, что новые требования по заполнению анкеты заметно усложнят возможность для въезда в США, поскольку не все смогут вспомнить, какие аккаунты в социальных сетях заводили за последние 15 лет. Помимо этого увеличение числа пунктов в анкете увеличит шансы того, что консульские сотрудники найдут повод не дать визу без всяких объяснений.

Фото    golos.io
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Комментарии



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Утверждается, что заполнение пунктов о социальных сетях является добровольным, однако чиновники подчеркивают, что отсутствие соответствующей информации может привести к задержкам в получении визы или отказу во въезде.
Претендентов на американскую визу обяжут указывать свои ники в соцсетях
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