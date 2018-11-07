Претендентами на победу во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» стали 2 самарских участника

87

На Всероссийском конкурсе «Доброволец России» эксперты отобрали финалистов. Претендентами на победу стали 2 самарских участника:До 15 ноября на сайте добровольцыроссии.рф проходит народное голосование, где можно отдать голос за понравившийся проект.Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит по 13 номинациям. В конкурсе принимаются участие представители всех 85 субъектов Российской Федерации. По результатам регионального и заочного федерального этапов было выбрано 2 представителя от Самарской области. Ими стали Алексей Транцев и Антон Птичкин. Для участия в конкурсе необходимо было подать заявку и представить волонтерский проект.Алексей Транцев – директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев». Уже много лет он активно развивает инклюзивное сообщество не только в нашем регионе, но и во всей стране. Благодаря его усилиям на Молодежном форуме ПФО «iВолга» уже несколько лет работает инклюзивный городок, благодаря чему молодые люди с ограниченными возможностями здоровья свободно могут принимать участие в форуме. Его проект «Re:формация возможностей» направлен на развитие инклюзивного волонтерского сообщества России. И уже успешно реализуется в 20 регионах России.Антон Птичкин занимается новым направлением волонтерства – добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Проект «Смелые сердцем» будет реализовываться в 8 регионах нашей страны. В рамках его проекта будут проведены учебно-тренировочные сборы, на которых волонтеры смогут получить необходимые компетенции для помощи в решении чрезвычайных ситуаций.Для того, чтобы проголосовать за самарских участников необходимо зарегистрироваться на портале добровольцыроссии.рф, передает пресс-служба департамента по делам молодежи СО.