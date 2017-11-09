Претендент на «ВИМ-Авиа» оценил расходы на перезапуск авиакомпании
9 ноября 2017 14:22
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Бизнесмен отмечает, что в мировой практике авиакомпании из банкротного состояния выходят следующим образом: долги списываются вместе со старой компанией, а в новую авиакомпанию переводятся активы (персонал, права на перелеты и проч.), которая начинает работать, генерируя прибыль и расплачиваясь с кредиторами.
«Банки прекрасно понимают, что при банкротстве авиакомпании они получают пару центов на доллар», — говорит Карлов. По его словам, сейчас ведутся переговоры с банками о реструктуризации долга.
Долг «ВИМ-Авиа» составляет более 10 млрд руб., говорил ранее министр транспорта Максим Соколов. По его словам, около 7 млрд руб.— задолженность перед финансовыми организациями, около 3 млрд руб. — перед иностранными аэропортами и еще 1,5 млрд руб. — перед российскими аэропортами и предприятиями организации воздушного движения.
Согласно плану перезапуска авиакомпании, представленному Aurora Investments в Минтранс, из 25 самолетов планируется оставить восемь и сохранить полеты в Среднюю Азию, Китай и на Дальний Восток (у РБК есть копия плана, новая компания в нем условно называется «ВИМ-2»). Численность персонала предлагается сократить с 1248 до 808 человек. К 2020 году занятость кресел планируется поднять с 69 до 75%, RASK (отношение доходов от авиаперевозок к предельному пассажирообороту) составит 2,72 руб., рентабельность EBITDAR — 26% при выручке около 15 млрд руб. Средний налет в сутки в зависимости от борта — от семи до 11 часов.
В этом плане также указывается, что «достигнуто взаимопонимание относительно списания и возможной конвертации задолженности в капитал «ВИМ-2». Однако основной кредитор авиакомпании — банк «Зенит» — заявляет, что никаких договоренностей нет. «Информация о достижении договоренностей между авиакомпанией «ВИМ-Авиа» и банками-кредиторами не соответствует действительности», — сказал РБК представитель банка. «В настоящее время кредиторы ожидают от компании представления новой бизнес-модели», — подчеркнул он.
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