"Престарелые пацаны". Как в Сети отреагировали на новый клип Киркорова и Баскова

171

Многие не поняли юмора данного видео, кого-то смутил внешний вид артистов, который сложно сопоставить с возрастом певцов, а кому-то клип не понравился в целом.- Престарелые пацаны резвятся, - пишет один из пользователей.Среди подписчиков были и те, кто считает, что Киркорова и Баскова пора лишить звания народных артистов. А кто-то предложил вернуть Киркорова на его историческую родину.- А давайте проголосуем, чтобы его лишили звания народного артиста России и депортировали в Болгарию! Позор стране, показывающей по федеральному каналу это г., - написал один из комментаторов.- Фу, позор, что за клип, матерятся, чушь полная, такие артисты раньше были, а сейчас в говно превратились, стыдно должно быть, - отметил другой.Накануне состоялась премьера клипа Ibiza. На данный момент у клипа почти два миллиона просмотров. В самом клипе присутствуют сцены насилия, нецензурные выражения, а посвящён он соперничеству артистов.Фото: соцсети