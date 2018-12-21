Премьерный спектакль «Красная Шапочка» покажет Театр юного зрителя «Дилижанс»

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Увлекательный сюжет и оригинальное режиссерское решение, множество современных песен, зажигательные танцевальные номера, яркие костюмы и декорации, игра актеров - все это соединилось в спектакле, который понравится и детям, и взрослым.После каждого показа в большом танцевальном зале ДКИТ будет проводиться интерактивная программа. Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами подарит детям ощущение настоящего праздника и волшебства.Автор пьесы – Евгений Шварц; режиссёр-постановщик – Александр Кудряшов (г. Москва); художник – Елена Золотарёва (г. Санкт-Петербург); композитор – Виктор Мартынов; хореограф –Румия Ткаченко; художник по свету – Надежда Манашкина.Действующие лица и исполнители: Красная Шапочка - Илиана Хитяева; воспитатели, птицы - Ирина Шугаева и Екатерина Федощук; Мама Красной Шапочки - Екатерина Федощук; Бабушка - Ирина Шугаева; Заяц Белоух - Рустам Фазулов; Уж - Андрей Пономарёв; Медведь - Олег Андюшкин; птенцы - Катя Миронова, Марина Агапова, Макс Никлус; Лиса - Ирина Храмкова / Екатерина Зубарева; Волк - Дмитрий Кошелев; Лесник - Константин Ткаченко.График показов: 24 декабря - 12.30, 15.00; 25 декабря - 10.00, 12.30; 26 декабря - 15.00; 27 декабря - 12.30, 18.00; 28 декабря - 12.30, 15.00, 18.00; 30 декабря - 18.00; 31 декабря - 10.00, передает пресс-служба облправительства.