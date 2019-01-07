"Предвестие Антихриста". Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

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Глава РПЦ сравнил гаджеты с наркотиками и алкоголем, которые лишают человека свободы. По мнению патриарха, новые технологии уводят из реальной жизни в виртуальную. Священнослужитель указал и на другую опасность — всемирная сеть гаджетов даёт возможность осуществлять "вселенский контроль над человеческим родом".— Так вот, контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род, — объяснил глава Русской церкви.Патриарх Кирилл напомнил, что РПЦ не выступает против научного прогресса, потому что это развитие также связано с христианским подтекстом. Однако человеку не стоит "попадать в рабство от того, что приходит в сознание извне", включая наркотики, алкоголь и гаджеты.